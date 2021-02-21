Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев вернулся на лёд впервые с 31 января

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США.
Нападающий «Дэвилз» Никита Гусев принимает участие в матче. Форвард вернулся на лёд впервые с 31 января. Он играет в звене с Михаилом Мальцевым и Трэвисом Зейджаком.
Российский форвард находился в этом протоколе и не имел возможности выходить на лёд и тренироваться с командой. Накануне россиянин был исключён из ковид-протокола НХЛ.
Игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-6».
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