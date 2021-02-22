Александр Овечкин забросил 262-ю шайбу в большинстве и приблизился к рекордсменам НХЛ

35-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам игры с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3) приблизился к рекордсменам НХЛ по количеству шайб заброшенных в большинстве. Об этом сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».

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Так, после игры с «Дэвилз» на счету россиянина их стало 262, по этому показателю он занимает 3-е место в лиге. До ближайшего конкурента, в лице легендарного форварда Бретта Халла, выступавшего за «Калгари Флэймз», «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» и другие команды, Овечкину не хватает 4 гола. Однако Халлу для своих показателей потребовалось провести 1269 матчей, в то время, как у Овечкина это была 1165-я игра. Лидером в этом рейтинге является канадец Дэйв Андрейчук – 274 заброшенные шайбы в большинстве в 1639 встречах.

Всего на счету Овечкина 1293 (712+581) очка в 1165 играх при показателе полезности «+77».