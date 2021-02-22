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«Оттава» в овертайме обыграла «Монреаль», Зуб и Зайцев сделали по передаче

«Оттава» в овертайме обыграла «Монреаль», Зуб и Зайцев сделали по передаче
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Дрейк Батерсон и Джош Норис. Победный гол за «Оттаву» в овертайме забил Брэйди Ткачук. За «Монреаль» отличились Ник Судзуки и Кори Перри. Российские защитники «Оттавы» Артём Зуб и Никита Зайцев отметились результативными передачами. Нападающий Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник «Монреаля» Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности "-2".

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Андерсон) – 01:17' (5x5)   1:1 Батерсон (Зуб) – 09:47' (5x5)   2:1 Норрис (Зайцев, Ткачук) – 43:33' (5x5)   2:2 Перри (Питри) – 54:35' (5x5)   3:2 Ткачук (Батерсон, Бреннстрём) – 63:30' (3x3)
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