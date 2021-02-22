«Оттава» в овертайме обыграла «Монреаль», Зуб и Зайцев сделали по передаче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Дрейк Батерсон и Джош Норис. Победный гол за «Оттаву» в овертайме забил Брэйди Ткачук. За «Монреаль» отличились Ник Судзуки и Кори Перри. Российские защитники «Оттавы» Артём Зуб и Никита Зайцев отметились результативными передачами. Нападающий Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник «Монреаля» Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности "-2".
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
- 22 февраля 2021
-
06:29
-
06:10
-
05:47
-
03:47
-
01:53
-
01:02
- 21 февраля 2021
-
23:49
-
23:37
-
23:26
-
22:43
-
22:36
-
21:47
-
21:14
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
19:56
-
19:29
-
18:55
-
18:38
-
18:05
-
17:47
-
17:34
-
17:00
-
16:14
-
15:55
-
15:25
-
14:45
-
14:04
-
13:45
-
13:11
-
12:49
-
12:26
-
12:01
-
11:45