«Бостон» разгромил «Филадельфию» в матче с 10-ю голами, Проворов набрал одно очко

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла под открытым небом на озере Тахо и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей хет-трик оформили Давид Пастрняк и ещё по разу забивали Чарли Макэвой, Чарли Койл, Трент Фредерик и Ник Ритчи. В составе гостей забивали Джоэль Фараби, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.