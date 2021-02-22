«Бостон» разгромил «Филадельфию» в матче с 10-ю голами, Проворов набрал одно очко
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла под открытым небом на озере Тахо и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
В составе победителей хет-трик оформили Давид Пастрняк и ещё по разу забивали Чарли Макэвой, Чарли Койл, Трент Фредерик и Ник Ритчи. В составе гостей забивали Джоэль Фараби, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 00:34' (5x5) 1:1 Фараби (Кутюрье, ван Римсдайк) – 06:41' (5x5) 1:2 Кутюрье (Хейз, ван Римсдайк) – 14:48' (5x5) 2:2 Макэвой (Маршан, Клифтон) – 15:27' (5x5) 3:2 Пастрняк (Ритчи, Вааканайнен) – 20:46' (5x5) 4:2 Койл (Смит) – 36:14' (5x5) 5:2 Фредерик (Мур, Клифтон) – 36:47' (5x5) 6:2 Ритчи (Мур, Смит) – 37:53' (5x4) 6:3 ван Римсдайк (Хейз, Проворов) – 52:45' (5x4) 7:3 Пастрняк (Студничка) – 57:04' (5x5)
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