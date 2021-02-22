Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по победным голам в домашних матчах

35-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором победного гола в домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3) в рамках чемпионата НХЛ. Об этом сообщается на официальной странице TSN Stats Centre в «Твиттере».
Теперь на его счету 63 победные шайбы в домашних матчах. Он повторил достижения Сергея Фёдорова и Теэму Селянне и вышел на четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю.
Третье место занимает Горди Хоу (67 победных голов в домашних матчах), второе — Ги Лефлёр (69). Рекордсмен — Яромир Ягр (72).
Всего на счету Овечкина 1293 (712+581) очка в 1165 встречах при показателе полезности «+77».
Напомним, в Вашингтоне (округ Колумбия, США) на льду «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Итог — победа «Кэпс» со счётом 4:3.
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