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«Барыс» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

«Барыс» объявил состав на трёхматчевую выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 22 февраля, казахстанский «Барыс» отправился на трёхматчевый выезд, информирует официальный сайт клуба. Команда из Нур-Султана сыграет с «Ак Барсом», «Куньлунь Ред Стар» и омским «Авангардом».

В поездку тренерский штаб взял 27 хоккеистов.

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев.

Защитники: Самат Данияр, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алекс Линтуниеми, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Диллон Хетерингтон, Егор Шалапов.

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Фил Вароне, Линус Виделль, Кёртис Валк, Дмитрий Гурков, Максим Мусоров, Никита Михайлис, Якоб Лилья, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

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