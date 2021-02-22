Минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
Эта победа позволила минскому «Динамо» и череповецкой «Северстали», которые занимают шестое и седьмое место в Западной конференции соответственно, стать участниками плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Минское «Динамо» впервые с сезона-2016/17 будет участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина. «Северсталь» в последний раз играла в плей-офф в 2018 году. Для обоих клубов это будет пятое участие в плей-офф в истории лиги.
Последнюю путёвку в плей-офф оспорят столичный «Спартак» и подольский «Витязь».
«Йокерит» разгромил «Витязь» в домашнем матче КХЛ
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