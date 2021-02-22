Журналист из Латвии — о словах Назарова: источники сообщили, что такого инцидента не было
Латвийский журналист Айвис Калниньш прокомментировал слова бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
«Представитель отеля, а также несколько других источников сообщили мне, что такого инцидента не было.
Один человек, с которым я разговаривал, ответил: «Нет, абсолютно нет. Если вы посмотрите на то, что сказал Назаров и провёдете небольшое исследование, вы сразу увидите его ложь», — написал Калниньш в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне 29-летний Панарин принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3».
Панарин взял отпуск в «Рейнджерс» после обвинений в избиении 18-летней девушки
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