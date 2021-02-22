Александр Барабанов вернулся в состав «Торонто» на матч с «Калгари»

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов вернулся в основной состав канадского клуба, сообщает журналист TSN Кристен Шилтон в своём «твиттере». Форвард примет участие в матче с «Калгари Флэймз».

В этом сезоне Александр дебютировал в лиге, сыграв семь матчей и на данный момент ещё не набирал очков в НХЛ. В среднем за матч Барабанов играет чуть больше шести минут (06.20). В активе олимпийского чемпиона 2018 года одно удаление при показателе полезности «-1».

Матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Калгари Флэймз» состоится завтра, 23 февраля в Торонто. Начало встречи — в 3:00 мск.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.