«Аризона» победила «Анахайм», у Любушкина «+1»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак (2), Дерик Брассар и Джейкоб Чикран. Российский защитник Илья Любушкин за 11.24 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
У «Анахайма» голы забили Якоб Сильверберг, Макс Джонс и Кэм Фаулер. Для «Дакс» это поражение стало четвёртым подряд в сезоне, у «Койотс» это первая победа после двух подряд поражений.
Следующий матч 25 февраля команды проведут между собой, затем «Аризона» 27 и 28 февраля примет «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм Дакс» 28 февраля сыграет с «Вегас Голден Найтс».
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сильверберг – 03:09' (5x5) 0:2 Джонс (Комтуа, Фаулер) – 12:27' (5x3) 0:3 Фаулер (Гецлаф, Комтуа) – 21:53' (5x5) 1:3 Дворак – 28:15' (бул) 2:3 Брассар (Гарланд, Кессел) – 30:21' (5x5) 3:3 Чикран (Каджула, Келлер) – 32:02' (5x5) 4:3 Дворак (Чикран, Келлер) – 43:52' (5x4)
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