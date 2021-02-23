«Аризона» победила «Анахайм», у Любушкина «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак (2), Дерик Брассар и Джейкоб Чикран. Российский защитник Илья Любушкин за 11.24 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

У «Анахайма» голы забили Якоб Сильверберг, Макс Джонс и Кэм Фаулер. Для «Дакс» это поражение стало четвёртым подряд в сезоне, у «Койотс» это первая победа после двух подряд поражений.

Следующий матч 25 февраля команды проведут между собой, затем «Аризона» 27 и 28 февраля примет «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм Дакс» 28 февраля сыграет с «Вегас Голден Найтс».