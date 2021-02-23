Клингберг: это просто неприемлемо. Смена за сменой — мы проваливались по всем позициям
Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:3). По итогам матча второй звездой признан голкипер «Старз» Антон Худобин. Российский вратарь отразил 49 бросков из 51, а третья шайба была заброшена в пустые ворота.
«Это просто неприемлемо. Смена за сменой — мы проваливались по всем позициям. Мы не находились там, где должны были, постоянно теряли шайбу. Были длинные смены, много пробросов. Очень плохо сыграли», — сказал Клингберг.
На 37-й минуте матча произошёл довольно редкий эпизод для матча в НХЛ. В драке сошлись шведские хоккеисты — нападающий «пантер» Патрик Хёрнквист и защитник «звёзд» Клингберг. Игроки получили по пять минут штрафа.
Патрик Хёрнквист подрался с соотечественником Йоном Клингбергом в матче НХЛ
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