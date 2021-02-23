Барабанов сыграл больше 10 минут впервые за карьеру в НХЛ, но снова не набрал очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:0.

Форвард «Торонто» Илья Михеев за 11.18 на площадке дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Другой нападающий Александр Барабанов за 11.13 на льду совершил три броска по воротам, его показатель полезности составил «0». 26-летний форвард провёл восьмой матч в нынешнем сезоне, впервые за карьеру в НХЛ проведя на льду больше 10 минут.

В этом сезоне Александр дебютировал в лиге и на данный момент ещё не набирал очков в НХЛ. В среднем за матч Барабанов играет чуть меньше семи минут (06.57). В активе олимпийского чемпиона 2018 года одно удаление при показателе полезности "-1".