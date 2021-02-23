Хуршудян: Кремль заметил высказывания Панарина — остальные спортсмены шли в другую сторону

Обозреватель московской редакции Washington Post Изабель Хуршудян прокомментировала ситуацию с обвинениями в адрес нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Критика действующей власти — вещь очень редкая для российских спортсменов, особенно учитывая статус Панарина, который, возможно, является лучшим российским хоккеистом прямо сейчас. Мы видели, как спортсмены шли в другую сторону: Овечкин и Малкин начали то, что называется Putin team, и поддерживали Владимира Путина на президентских выборах. Панарин высказывал достаточно жёсткую критику для спортсмена, и я думаю, что именно поэтому он немного напуган. Сейчас он практически в одиночестве в своём лагере, сам наедине с собой, а такое бывает нечасто. Российский президент сам очень любит хоккей, и высказывания Панарина Кремль наверняка заметил», — отметила Хуршудян в эфире TSN.
Напомним, что ранее Хуршудян на протяжении несколько лет была спортивным обозревателем в Вашингтоне и работала на матчах «Кэпиталз».
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