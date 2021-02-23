Дубль Олега Ли помог «Сибири» в гостях обыграть «Трактор»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» обыграла «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Олег Ли, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Два очка набрал Микаэль Руохомаа (1+1). Голкипер гостей Харри Сятери отразил 31 бросок. У «Трактора» отличились Томаш Гика и Ник Бэйлен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Сибирь» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 25 февраля.