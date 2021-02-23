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Дубль Олега Ли помог «Сибири» в гостях обыграть «Трактор»

Дубль Олега Ли помог «Сибири» в гостях обыграть «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» обыграла «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Олег Ли, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Два очка набрал Микаэль Руохомаа (1+1). Голкипер гостей Харри Сятери отразил 31 бросок. У «Трактора» отличились Томаш Гика и Ник Бэйлен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Сибирь» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 25 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ли (Руохомаа) – 06:48' (5x5)   0:2 Романцев (Ермаков, Шашков) – 18:18' (4x5)   0:3 Ушенин Вячеслав (Ли) – 24:32' (5x5)   1:3 Гика (Бэйлен, Авцин) – 25:00' (5x5)   2:3 Бэйлен (Пилут, Гика) – 36:15' (5x4)   2:4 Ли (Руохомаа, Йокипакка) – 46:36' (5x4)
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