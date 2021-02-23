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Скабелка: с оптимизмом смотрим на вратарскую бригаду «Локомотива» в преддверии плей-офф

Скабелка: с оптимизмом смотрим на вратарскую бригаду «Локомотива» в преддверии плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:4).

«Хороший матч по движению и взаимодействию между нашими игроками. Ребята играли с куражом, многое получалось. Отмечу очень хорошую поддержку зрителей.

У Ландера повреждение, но пока сложно что-то сказать. Аверин, думаю, сыграет уже против «Салавата Юлаева».
Илья Коновалов — уже опытный вратарь по меркам КХЛ. Он должен был показать — и показал — в этих матчах свой уровень. мы с оптимизмом смотрим на нашу вратарскую бригаду в преддверии плей-офф», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

Это четвёртая кряду победа ярославского клуба. Автором победной шайбы в матче с «Торпедо» стал форвард Андре Петерссон.

«Локомотив» обыграл «Торпедо», продлив победную серию до четырёх матчей
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