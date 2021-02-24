Михайлов — о Суперсерии-1972: теперь заокеанские команды играют в пас даже под воротами
Экс-форвард сборной СССР, а ныне член правления Федерации хоккея России Борис Михайлов высказался о Суперсерии 1972 года со сборной Канады.
«По итогам Суперсерии наша страна и Канада многому научились друг у друга в хоккее. Мы начали обращать больше внимания на единоборства, вбрасывания, умение выкладываться по полной на первых и последних минутах периода.
Канадцы переняли нашу гибкость, комбинационность. Перестали бросать при первой возможности, теперь заокеанские команды играют в пас даже под воротами. Со времён Суперсерии прошло 49 лет. Мы просто бились за честь страны и хотели выяснить, кто сильнее на льду. И до сих пор остаёмся друзьями с соперниками по тем матчам», – цитирует Михайлова пресс-служба ФХР.
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