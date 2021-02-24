Президент КХЛ Морозов: уверен, что «Йокерит» будет чувствовать себя в России как дома
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение организации, что финский «Йокерит» проведёт все матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников.
«Плей-офф – это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов. В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной.
Мы благодарны «Йокериту» за такое непростое решение, уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет, как и раньше, играть на переполненной «Хартвалл Арене», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
Финский «Йокерит» проведёт все матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников
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