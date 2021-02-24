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Финский «Йокерит» проведёт все матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников

Финский «Йокерит» проведёт все матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» проведёт все матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«После консультаций с финским правительством и КХЛ «Йокерит» принял решение провести домашние матчи плей-офф на аренах соперников. С конца ноября «Йокерит» проводит домашние матчи в Хельсинки без зрителей.

В связи с пандемией и ограничениями на пересечение границ клуб совместно с лигой проводил консультации на тему проведения матчей плей-офф и минимизации проблем, связанных с пребыванием в Финляндии соперников «Йокерита». В результате было принято решение, что «Йокерит» проведёт домашние матчи плей-офф сезона-2020/2021 на аренах своих соперников по раундам», — говорится в пресс-релизе лиги.

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Уфимцев никто не предупредил о свежем законе в Хельсинки. Они бились с «Йокеритом» в пять защитников и два полных звена, но проиграли.
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