Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Серавалли: «Детройт» готовится к обмену Бобби Райана, Люка Гленденинга и Марка Стаала

Серавалли: «Детройт» готовится к обмену Бобби Райана, Люка Гленденинга и Марка Стаала
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал возможные сделки по обмену трёх хоккеистов «Детройт Ред Уингз» — форвардов Люка Гленденинга и Бобби Райана, а также защитника Марка Стаала.

«Команда готова к продаже нападающего Люка Гленденинга и Бобби Райана, а также защитника Марка Стаала. Гленденинг лидирует в лиге по проценту выигранных вбрасываний, Райан играет за небольшие деньги — на его счету пять голов и девять очков в 20 матчах, а Марк Стаал — опытный защитник. Возможно, следующая неделя будет для них и команды очень горячей», — сказал Серавалли в эфире TSN Insider Trading.

Напомним, что дедлайн в НХЛ намечен на 12 апреля. «Детройт» делит с «Оттавой Сенаторз» последнее место в лиге и на данный момент не попадает в плей-офф.

Поборовший алкогольную зависимость Бобби Райан установил рекорд «Детройта»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021