Серавалли: «Детройт» готовится к обмену Бобби Райана, Люка Гленденинга и Марка Стаала

Обозреватель канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал возможные сделки по обмену трёх хоккеистов «Детройт Ред Уингз» — форвардов Люка Гленденинга и Бобби Райана, а также защитника Марка Стаала.

«Команда готова к продаже нападающего Люка Гленденинга и Бобби Райана, а также защитника Марка Стаала. Гленденинг лидирует в лиге по проценту выигранных вбрасываний, Райан играет за небольшие деньги — на его счету пять голов и девять очков в 20 матчах, а Марк Стаал — опытный защитник. Возможно, следующая неделя будет для них и команды очень горячей», — сказал Серавалли в эфире TSN Insider Trading.

Напомним, что дедлайн в НХЛ намечен на 12 апреля. «Детройт» делит с «Оттавой Сенаторз» последнее место в лиге и на данный момент не попадает в плей-офф.