Поборовший алкогольную зависимость Бобби Райан установил рекорд «Детройта»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ.

В основное время у «Детройта» отличились Энтони Манта и Бобби Райан, а у «Коламбуса» — Бун Дженнер и Лиам Фуди. Результативный бросок Тайлера Бертуцци в овертайме принёс «Детройту» вторую победу в четырёх матчах со старта сезона.

Американец Райан забросил четвёртую шайбу в нынешнем сезоне, установив клубный рекорд. Бобби стал первым игроком в истории «Детройта», забившим четыре гола в трёх матчах после перехода в стан «красных крыльев». Напомним, «Оттава Сенаторз» выставил Райана на драфт отказов. У нападающего действовал контракт на два года с заработной платой $ 7,25 млн и ещё на два — с зарплатой $ 5,5 млн плюс $ 2 млн подписной бонус.

В минувшем сезоне 33-летний Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.