Якушев — о Суперсерии-1972: к нашей стране стали относиться с большей симпатией

Лучший бомбардир Суперсерии-1972, экс-форвард сборной СССР Александр Якушев поделился воспоминаниями о матчах со сборной Канады.

«Матчи СССР – Канада навсегда останутся в памяти всего хоккейного мира. Они сблизили не только хоккеистов и болельщиков, но и народы двух стран. К нашей стране стали относиться с большей симпатией.



Посол СССР Яковлев смотрел первый матч Суперсерии вместе с премьером Канады Трюдо. После победы со счетом 7:3 нам аплодировала вся арена, а он спустился в раздевалку и сказал: «За эти два хоккейных часа я в области дипломатии добился большего, чем за целый год».



А мы после каждой победы над профессионалами гордились командой и своей страной», – цитирует Якушева пресс-служба ФХР.