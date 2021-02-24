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Якушев — о Суперсерии-1972: к нашей стране стали относиться с большей симпатией

Якушев — о Суперсерии-1972: к нашей стране стали относиться с большей симпатией
Хоккей / Прочие турниры 0

Лучший бомбардир Суперсерии-1972, экс-форвард сборной СССР Александр Якушев поделился воспоминаниями о матчах со сборной Канады.

«Матчи СССР – Канада навсегда останутся в памяти всего хоккейного мира. Они сблизили не только хоккеистов и болельщиков, но и народы двух стран. К нашей стране стали относиться с большей симпатией.

Посол СССР Яковлев смотрел первый матч Суперсерии вместе с премьером Канады Трюдо. После победы со счетом 7:3 нам аплодировала вся арена, а он спустился в раздевалку и сказал: «За эти два хоккейных часа я в области дипломатии добился большего, чем за целый год».

А мы после каждой победы над профессионалами гордились командой и своей страной», – цитирует Якушева пресс-служба ФХР.

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