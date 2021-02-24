Купер — о матче с «Каролиной»: «Тампа» прогнулась, но не сломалась
Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайнтнинг» Джон Купер прокомментировал выступление «молний» в гостевой встрече с клубом «Каролина Харрикейнз» (4:2).
«Соперник надавил. Род Бриндамор (главный тренер „ураганов“. — Прим. „Чемпионата“) проделал с ними превосходную работу, они очень сильны, и в концовке они ожидаемо нас прижали. Мы прогнулись, но не сломались», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва из 36 бросков.
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