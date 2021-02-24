Бержевен — об увольнении Жюльена: пришло время для перемен

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал увольнение главного тренера клуба Клода Жюльена и его помощника Кирка Мюллера и назначение Доминика Дюшарма.

«Я хотел бы искренне поблагодарить Клода и Кирка за их вклад в нашу команду за последние пять лет, в течение которых мы работали вместе. Я очень уважаю этих двух мужчин, которых я глубоко ценю.



В Доминике Дюшарме мы видим очень многообещающего тренера, который вдохнёт новую жизнь в нашу команду и добавит ей новой энергии. Мы чувствуем, что наша команда может достичь высоких целей и пришло время для перемен», — приводит слова Бержевена официальный сайт «Канадиенс».

«Канадиенс» сыграли 18 матчей регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне, набрав 22 очка. Команда занимает 4-е место в Северном дивизионе. Напомним, что в плей-офф попадают именно по четыре команды из каждого дивизиона.