Бержевен — об увольнении Жюльена: пришло время для перемен

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал увольнение главного тренера клуба Клода Жюльена и его помощника Кирка Мюллера и назначение Доминика Дюшарма.
«Я хотел бы искренне поблагодарить Клода и Кирка за их вклад в нашу команду за последние пять лет, в течение которых мы работали вместе. Я очень уважаю этих двух мужчин, которых я глубоко ценю.
В Доминике Дюшарме мы видим очень многообещающего тренера, который вдохнёт новую жизнь в нашу команду и добавит ей новой энергии. Мы чувствуем, что наша команда может достичь высоких целей и пришло время для перемен», — приводит слова Бержевена официальный сайт «Канадиенс».
«Канадиенс» сыграли 18 матчей регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне, набрав 22 очка. Команда занимает 4-е место в Северном дивизионе. Напомним, что в плей-офф попадают именно по четыре команды из каждого дивизиона.
- 24 февраля 2021
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