«Тампа» обыграла «Каролину», Василевский оформил шат-аут

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Росс Голтон, Блейк Коулман и Баркли Гудроу. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, сделав 25 сейвов. Форвард Александр Волков и защитник Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.