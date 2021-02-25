Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» обыграла «Каролину», Василевский оформил шат-аут

«Тампа» обыграла «Каролину», Василевский оформил шат-аут
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Росс Голтон, Блейк Коулман и Баркли Гудроу. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, сделав 25 сейвов. Форвард Александр Волков и защитник Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Колтон (Хедман, Киллорн) – 06:43' (5x5)   2:0 Коулман (Гурд, Марун) – 17:27' (5x4)   3:0 Гудроу (Киллорн) – 59:25' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021