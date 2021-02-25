Антон Худобин признан первой звездой матча «Флорида» — «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе Би-Би-энд-Ти-центр и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Первой звездой матча признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 43 сейва. Второй звездой признан защитник «Далласа» Йон Клингберг, который стал автором одного из голов. Третья звезда – нападающий «Флориды» Александр Барков.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео сейва Худобина можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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