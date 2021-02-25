Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

43 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

43 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе Би-Би-энд-Ти-центр и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Йон Клингберг, Эса Линделль и Йоэль Кивиранта. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин оформил шат-аут, совершив 43 сейва. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский на лёд не выходил.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Клингберг (Павелски, Дикинсон) – 00:53' (6x5)   0:2 Линделль (Факса, Даулинг) – 42:17' (5x5)   0:3 Кивиранта (Павелски) – 56:26' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021