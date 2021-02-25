В первой игре без Панарина «Рейнджерс» уступил «Флайерз», несмотря на хет-трик Крайдера

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» отличились Эрик Густафссон, Шейн Гостисбер, Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хейз. У «Рейнджерс» хет-трик на счету Криса Крайдера.

Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 35 из 39 бросков по воротам. Его одноклубник форвард Павел Бучневич за 18.09 игрового времени не отметился результативными действиями.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов стал лидером по игровому времени в составе своей команды – 24 минуты и 8 секунд. Ему не удалось заработать очки, а показатель полезности составил «0».

Отметим, что это был первый матч для «Рейнджерс» участия в котором не принимал Артемий Панарин, покинувший расположение клуба. Напомним, недавно российский тренер Андрей Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.