Василевский — о первом шат-ауте в сезоне: в двух периодах работы было не очень много

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:0), в котором он оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.

«Здорово сыграли все ребята. В первых двух периодах работы было не очень много. В третьем соперник стал давить. Но в обороне мы всё равно проделали прекрасную работу. Мы забили два важных гола, чего оказалось достаточно для победы, потому что в защите ребята сыграли здорово», – цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

В составе победителей отличились Росс Колтон, Блейк Коулман и Баркли Гудроу. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, сделав 25 сейвов. Форвард Александр Волков и защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал.