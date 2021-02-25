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Василевский — о первом шат-ауте в сезоне: в двух периодах работы было не очень много

Василевский — о первом шат-ауте в сезоне: в двух периодах работы было не очень много
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:0), в котором он оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.

«Здорово сыграли все ребята. В первых двух периодах работы было не очень много. В третьем соперник стал давить. Но в обороне мы всё равно проделали прекрасную работу. Мы забили два важных гола, чего оказалось достаточно для победы, потому что в защите ребята сыграли здорово», – цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

В составе победителей отличились Росс Колтон, Блейк Коулман и Баркли Гудроу. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, сделав 25 сейвов. Форвард Александр Волков и защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал.

«Тампа» обыграла «Каролину», Василевский оформил шат-аут
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