Хиетанен: русские очень честные и искренние. Вы не притворяетесь

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен рассказал о своей жизни в России.

«Иногда бывает, что только подумаю, что уже видел всё, как всё равно находится что-то новенькое. Например бюрократия. Очень часто ловлю себя на мысли, что в России столько вещей, которые можно было бы сделать и решить намного проще и быстрее, если бы не бюрократия.

В Москве всегда есть что посмотреть, куда сходить, где вкусно поесть. На самом деле я всем своим знакомым в Финляндии советую обязательно съездить в Москву хотя бы на пару дней, а лучше на полноценные каникулы. Я понимаю, что визовый режим между нашими странами немного осложняет поездку в Россию, но оно точно того стоит.

Лучшая черта русских людей? Сложный вопрос. Думаю, русские очень честные, искренние, вы не притворяетесь. Финны такие же, наверное, поэтому мне так нравится эта черта», — цитирует Хиетанена пресс-служба московского клуба.