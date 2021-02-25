Михалёв: у минского «Динамо» не было проходных игр — команда билась во всех матчах сезона

Бывший нападающий минского «Динамо» Андрей Михалёв оценил игру белорусского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Мне очень нравится. Они играют в агрессивный хоккей, очень много забивают – это мне импонирует. Вопросов нет. Очень хорошее большинство, но не хотелось бы сглазить накануне плей-офф. С начала сезона проходных игр не было – «зубры» реально бились во всех матчах. Поэтому, думаю, шансы есть.

За счёт чего Вудкрофту удалось вывести команду в плей-офф? Прежде всего, за счёт игровой дисциплины. У него очень хорошая ротация состава: ребята не засиживаются – ростер меняется каждый день, а игроки молодые. Это плюс для данной команды. Конкуренция за попадание в обойму постоянная. Мне кажется, за счёт этого они и достигают успехов.

За счёт чего нынешнее «Динамо» может так упорно противостоять топам лиги? Нужен сплочённый коллектив, единомышленники. Каждое звено может показать результат. Одной тройкой не выиграешь – надо, чтобы все звенья показывали хорошую игру. И, конечно, основа плей-офф – игра в неравных составах», — приводит слова Михалёва «Белорусский хоккей».