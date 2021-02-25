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Форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен продлил результативную серию в КХЛ до 6 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает уфимский «Салават Юлаев» (0:1, идёт второй период).

На последней минуте первого периода счёт открыл форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен. Таким образом, финский форвард продлил результативную серию в КХЛ до шести матчей. В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 63 (27+36) очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.