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ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов

ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0. 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «армейцев» Андрей Локтионов. В «Локомотиве» шайбы забросили Николай Коваленко и Денис Алексеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а ЦСКА в Казани — с местным «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 27 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Шалунов (Окулов) – 00:37' (5x5)   1:1 Коваленко (Охтамаа, Красковский) – 25:37' (5x5)   2:1 Алексеев (Осипов) – 28:05' (5x4)   2:2 Карнаухов (Андронов, Блажиевский) – 51:31' (5x5)   2:3 Локтионов – 65:00' (ПБ)
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