ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0. 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «армейцев» Андрей Локтионов. В «Локомотиве» шайбы забросили Николай Коваленко и Денис Алексеев.

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Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а ЦСКА в Казани — с местным «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 27 февраля.