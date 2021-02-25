Минское «Динамо» в гостях обыграло рижских одноклубников
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Шайбы в составе победителей забросили Илья Соловьёв и Роб Клинкхаммер. Голкипер минчан Алексей Колосов отразил 20 бросков. У рижан единственный гол забил Денис Паршин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья победа белорусского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» дома встретится с хабаровским «Амуром», а минчане в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 27 февраля.
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