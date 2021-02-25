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Минское «Динамо» в гостях обыграло рижских одноклубников

Минское «Динамо» в гостях обыграло рижских одноклубников
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Шайбы в составе победителей забросили Илья Соловьёв и Роб Клинкхаммер. Голкипер минчан Алексей Колосов отразил 20 бросков. У рижан единственный гол забил Денис Паршин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья победа белорусского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» дома встретится с хабаровским «Амуром», а минчане в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 27 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Паршин (Индрашис, Скворцов) – 25:28' (5x5)   1:1 Соловьёв (Горбунов) – 44:30' (5x5)   1:2 Клинкхаммер (Фальковский) – 48:59' (5x5)
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