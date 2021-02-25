Найт: в «Авангарде» нет ревности к Хартикайнену. У нас есть свои настоящие звёзды

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

«Хорошая, боевая игра, здорово действовал сегодня Бобков, а нам, полевым игрокам, нужно было лучше играть в большинстве. Помогли бы нам сегодня травмированные? Не знаю, но нам не хватает ребят, которые в лазарете. Да, сегодня мы упустили возможность закрепить второе место в конференции за собой, но послезавтра у нас будет ещё один шанс. Почему «Салават» сегодня был быстрее «Авангарда»? Ну, Уфа — хорошая и сильная команда, сегодня они сыграли хорошо.

У меня мало бросков в последнее время? Конечно, каждый игрок хочет больше бросать и забивать голы, но не всегда предоставляется возможность. Я не из тех, кто будет искусственно накручивать статистику. Куда важнее, что наше звено в целом создавало сегодня моменты и выглядело неплохо. Нет ли в команде ревности к Хартикайнену, из-за того что Хартли его постоянно хвалит? Не думаю. В нашей команде много очень хороших ребят, есть свои настоящие звёзды, а к Хартикайнену мы абсолютно спокойно относимся», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.