Дубль Хартикайнена принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Авангардом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Главным героем встречи стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Маркус Гранлунд (0+2). Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 33 броска. У «Авангарда» отличился Арсений Грицюк.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это девятая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 27 февраля.
- 25 февраля 2021
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:16
-
22:07
-
22:01
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:26
-
20:18
-
19:46
-
19:15
-
18:57
-
18:39
-
17:54
-
17:19
-
16:56
-
16:28
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:37
-
12:30