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Дубль Хартикайнена принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Авангардом»

Дубль Хартикайнена принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Главным героем встречи стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Маркус Гранлунд (0+2). Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 33 броска. У «Авангарда» отличился Арсений Грицюк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это девятая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 27 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд) – 19:55' (5x5)   1:1 Грицюк (Береглазов, Хохлачёв) – 39:23' (5x4)   1:2 Хартикайнен (Гранлунд) – 46:01' (5x5)
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