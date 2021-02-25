Квартальнов: в каждом перерыве смотрели за игрой ЦСКА, но не зацикливались на этом

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:3 Б).

«Начало… Первый бросок достигает цели – это не первый раз, конечно, но тут начало провалили в общем-то. 0:2, но хорошо, что потом забили. Но где-то не дотерпели и по буллитам проиграли.

Почему решили не выпускать в овертайме Найджела Доуса и Стефана Да Косту? Посмотрите матч, они не играли последние десять минут третьего периода. Всё ли в порядке со Стефаном? С ним всё хорошо. Решающий буллит исполнял защитник Никита Лямкин? Никита проявил инициативу, не получилось.

Следили ли за результатом параллельного матча «Локомотив» – ЦСКА? Мы узнали, в каждом перерыве смотрели, но не зацикливались на этом.

Что у «Ак Барса» не так с игрой в большинстве? Тут рецепт очень простой – надо больше бросать по воротам, не искать лишний пас. И там удача подвернётся. Всё просто. Чуть-чуть простоты, очень сложно не надо играть.

Посадил ли я Стефана Да Коста и Найджела Доуса по игровым причинам? Я ответил на вопрос. По каким причинам? Я принял такое решение. Доволен ли их игрой? Очень», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.