«Кэпиталз» обыграли «Пингвинз», у Овечкина результативная передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Карл Хагелин и Ларс Эллер. Форвард Александр Овечкин за 16.04 на площадке сделал четыре броска по воротам соперника и отдал результативную передачу. Другой российский нападающий Евгений Кузнецов провёл на льду 16.38 и заработал показатель полезности «0». Защитник Дмитрий Орлов за 20.43 на площадке дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».
За «Питтсбург» забили Брэндон Танев и Джейк Гюнцель. Форвард Евгений Малкин провёл на льду 20.37, сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».
Следующие матчи 27 и 28 февраля «Кэпиталз» проведут на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Пингвинз» 28 февраля и 1 марта сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».
- 26 февраля 2021
-
06:46
-
06:35
-
06:35
-
06:28
-
06:22
-
06:18
-
06:09
-
05:59
-
05:49
-
05:38
-
04:33
- 25 февраля 2021
-
23:47
-
23:13
-
23:00
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:16
-
22:07
-
22:01
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:26
-
20:18
-
19:46
-
19:15
-
18:57
-
18:39