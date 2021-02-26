«Кэпиталз» обыграли «Пингвинз», у Овечкина результативная передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Карл Хагелин и Ларс Эллер. Форвард Александр Овечкин за 16.04 на площадке сделал четыре броска по воротам соперника и отдал результативную передачу. Другой российский нападающий Евгений Кузнецов провёл на льду 16.38 и заработал показатель полезности «0». Защитник Дмитрий Орлов за 20.43 на площадке дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

За «Питтсбург» забили Брэндон Танев и Джейк Гюнцель. Форвард Евгений Малкин провёл на льду 20.37, сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».

Следующие матчи 27 и 28 февраля «Кэпиталз» проведут на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Пингвинз» 28 февраля и 1 марта сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».