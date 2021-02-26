«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Баффало», Гусев сделал голевую передачу

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йеспер Братт, Майлз Вуд, Нико Хишир и Павел Заха. Российский форвард Никита Гусев за 13.11 на площадке сделал четыре броска по воротам соперника, отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «0». Защитник Дмитрий Куликов провёл 17.04 на льду, его показатель полезности составил «-1».

У «Баффало» забили Райли Шихан, Кейси Миттельштадт и Сэм Райнхарт. Это поражение стало для «Сэйбрз» седьмым в последних 10 встречах.

Следующие матчи 27 и 28 февраля «Дэвилз» проведут дома с «Вашингтон Кэпиталз», а «Баффало» в эти же даты примет «Филадельфию Флайерз».