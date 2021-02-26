Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Баффало», Гусев сделал голевую передачу

«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Баффало», Гусев сделал голевую передачу
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йеспер Братт, Майлз Вуд, Нико Хишир и Павел Заха. Российский форвард Никита Гусев за 13.11 на площадке сделал четыре броска по воротам соперника, отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «0». Защитник Дмитрий Куликов провёл 17.04 на льду, его показатель полезности составил «-1».

У «Баффало» забили Райли Шихан, Кейси Миттельштадт и Сэм Райнхарт. Это поражение стало для «Сэйбрз» седьмым в последних 10 встречах.

Следующие матчи 27 и 28 февраля «Дэвилз» проведут дома с «Вашингтон Кэпиталз», а «Баффало» в эти же даты примет «Филадельфию Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Шихан (Олофссон) – 06:28' (5x5)   1:1 Братт (Заха) – 25:27' (5x5)   2:1 Миттельштадт (Стаал, Миллер) – 28:03' (5x4)   2:2 Вуд (Гусев, Смит) – 44:25' (5x4)   2:3 Хишир (Заха) – 46:45' (5x5)   3:3 Райнхарт (Холл, Далин) – 55:30' (5x4)   3:4 Заха (Братт, Смит) – 61:17' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021