«Флорида» обыграла «Даллас» благодаря 37 сейвам Бобровского
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Даллас Старз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 37 сейвов из 39 бросков. За «Даллас» забили Джо Павелски и Джейми Бенн. Форвард Денис Гурьянов за 16.35 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
Это поражение стало для «Далласа» восьмым в последних 10 встречах. Для «Пантерз» эта победа стала седьмой в последних 10 играх.
Следующие матчи 28 февраля и 2 марта «Флорида» дома сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Даллас» 28 февраля и 3 марта проведёт матчи с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Даулинг, Хейсканен) – 22:10' (5x4) 0:2 Бенн (Клингберг, Факса) – 37:49' (5x5) 1:2 Барков (Вераге, Уигар) – 53:39' (5x5) 2:2 Строльман (Марчмент, Луостаринен) – 54:31' (5x5) 3:2 Ватрано (Веннберг, Хёрнквист) – 56:50' (5x5)
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