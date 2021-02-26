«Флорида» обыграла «Даллас» благодаря 37 сейвам Бобровского

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Даллас Старз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 37 сейвов из 39 бросков. За «Даллас» забили Джо Павелски и Джейми Бенн. Форвард Денис Гурьянов за 16.35 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Это поражение стало для «Далласа» восьмым в последних 10 встречах. Для «Пантерз» эта победа стала седьмой в последних 10 играх.

Следующие матчи 28 февраля и 2 марта «Флорида» дома сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Даллас» 28 февраля и 3 марта проведёт матчи с «Тампа-Бэй Лайтнинг».