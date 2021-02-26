Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Флорида» обыграла «Даллас» благодаря 37 сейвам Бобровского

«Флорида» обыграла «Даллас» благодаря 37 сейвам Бобровского
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Даллас Старз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 37 сейвов из 39 бросков. За «Даллас» забили Джо Павелски и Джейми Бенн. Форвард Денис Гурьянов за 16.35 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Это поражение стало для «Далласа» восьмым в последних 10 встречах. Для «Пантерз» эта победа стала седьмой в последних 10 играх.

Следующие матчи 28 февраля и 2 марта «Флорида» дома сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Даллас» 28 февраля и 3 марта проведёт матчи с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Даулинг, Хейсканен) – 22:10' (5x4)   0:2 Бенн (Клингберг, Факса) – 37:49' (5x5)   1:2 Барков (Вераге, Уигар) – 53:39' (5x5)   2:2 Строльман (Марчмент, Луостаринен) – 54:31' (5x5)   3:2 Ватрано (Веннберг, Хёрнквист) – 56:50' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021