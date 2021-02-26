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Кравец — о 0:4: стыдно. Хоккеисты команды КХЛ так играть не могут

Кравец — о 0:4: стыдно. Хоккеисты команды КХЛ так играть не могут
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:4).

«Мы уступили СКА по всем показателям. Стыдно за такую игру. Только в меньшинстве отыграли хорошо, хотя его было много. Те, кто находился в это время на площадке, проявили и сердце, и характер, они жертвовали собой. Вратарь тоже хорошо сыграл. Это единственное светлое пятно. За остальное — стыдно. Хоккеисты команды КХЛ так играть не могут», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.

По два очка в составе победителей набрали Кирилл Марченко (1+1), Иван Морозов (1+1) и Эмиль Галимов (0+2). Голкипер «армейцев» Александр Самонов оформил свой второй шат-аут в сезоне, отразив 18 бросков.

СКА всухую обыграл «Витязь», забросив четыре шайбы
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