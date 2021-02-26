Защитник «Флориды» Яндл провёл 885-й матч подряд. Это третий результат в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Даллас Старз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано. Для защитника «пантер» Кейта Яндла этот матч стал историческим в его карьере. Американский хоккеист провёл свой 885-й матч подряд. Это самая продолжительная серия среди действующих игроков лиги. Кроме того эта серия — третья за всю историю НХЛ. Яндл превзошёл результат Стива Лармера (884, 1982-1983).
Теперь перед ветераном НХЛ располагаются только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968-1979). Стоит заметить, что серия Яндла ведёт отсчёт с 26 марта 2009 года. Таким образом, Кейт не пропустил ни одного матча за последние 11 лет и 11 месяцев.
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