Защитник «Флориды» Яндл провёл 885-й матч подряд. Это третий результат в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Даллас Старз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано. Для защитника «пантер» Кейта Яндла этот матч стал историческим в его карьере. Американский хоккеист провёл свой 885-й матч подряд. Это самая продолжительная серия среди действующих игроков лиги. Кроме того эта серия — третья за всю историю НХЛ. Яндл превзошёл результат Стива Лармера (884, 1982-1983).

Теперь перед ветераном НХЛ располагаются только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968-1979). Стоит заметить, что серия Яндла ведёт отсчёт с 26 марта 2009 года. Таким образом, Кейт не пропустил ни одного матча за последние 11 лет и 11 месяцев.