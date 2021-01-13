866-матчевая железная серия Яндла может прерваться по решению тренерского штаба «Флориды»

Защитник Кейт Яндл может попасть в запас «Флориды Пантерз», утверждает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли.



«Яндл попал в немилость во «Флориде». В клубе ему дали понять, что он не входит в их планы на этот сезон. На данный момент план состоит в том, чтобы отправить его в запас», – сообщил Серавалли.

У 34-летнего игрока осталось три сезона действия контракта на $ 6,35 млн в год. У него есть пункт о полном запрете на перемещения, он не может быть обменян без предварительного согласия.

Кейт Яндл провёл 866 матчей подряд без пропусков в НХЛ. Это самая продолжительная серия среди действующих игроков лиги и четвёртая – за всю историю. Перед ним только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975 – 1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968 – 1979) и Стив Лармер (884, 1982 – 1993).