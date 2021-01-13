866-матчевая железная серия Яндла может прерваться по решению тренерского штаба «Флориды»

Защитник Кейт Яндл может попасть в запас «Флориды Пантерз», утверждает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли.
«Яндл попал в немилость во «Флориде». В клубе ему дали понять, что он не входит в их планы на этот сезон. На данный момент план состоит в том, чтобы отправить его в запас», – сообщил Серавалли.
У 34-летнего игрока осталось три сезона действия контракта на $ 6,35 млн в год. У него есть пункт о полном запрете на перемещения, он не может быть обменян без предварительного согласия.
Кейт Яндл провёл 866 матчей подряд без пропусков в НХЛ. Это самая продолжительная серия среди действующих игроков лиги и четвёртая – за всю историю. Перед ним только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975 – 1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968 – 1979) и Стив Лармер (884, 1982 – 1993).
- 13 января 2021
-
15:30
-
15:00
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:09
-
13:45
-
13:17
-
13:00
-
12:35
-
12:18
-
12:00
-
11:24
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
09:51
-
09:25
-
09:00
-
08:39
-
08:14
-
08:05
-
05:35
-
05:00
-
03:33
-
03:13
-
02:23
-
02:06
-
01:49
- 12 января 2021
-
23:59
-
23:34
-
23:16
-
23:01
-
22:52