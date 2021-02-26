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«Детройт» обыграл «Нэшвилл», у Наместникова «+2»

«Детройт» обыграл «Нэшвилл», у Наместникова «+2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Гленденинг, Сэм Ганье (3) и Адам Эрни. Российский форвард Владислав Наместников за 15.14 на площадке сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Нэшвилл» голы забили Микаэль Гранлунд (ассистенты Роман Йози и Ээли Толванен) и Эрик Хаула (ассистировали Райан Эллис и Люк Канин).

Для «Ред Уингз» эта победа стала четвёртой в последних 10 играх, у «Нэшвилла» это шестое поражение в последних 10 встречах.

Следующие матчи 28 февраля и 1 марта «Детройт» проведёт на выезде с «Чикаго Блэкхоукс», а «Нэшвилл» 27 и 28 февраля примет «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2021, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Гленденинг (Задина, Хельм) – 04:55' (5x5)   1:1 Гранлунд (Йози, Толванен) – 14:15' (5x4)   2:1 Ганье (Райан) – 28:37' (5x5)   2:2 Хаула (Эллис, Канин) – 42:55' (5x5)   3:2 Ганье (Райан, Декайзер) – 49:58' (5x5)   4:2 Эрни (Хельм, Гленденинг) – 56:22' (5x5)   5:2 Ганье – 56:56' (en)
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