«Детройт» обыграл «Нэшвилл», у Наместникова «+2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Гленденинг, Сэм Ганье (3) и Адам Эрни. Российский форвард Владислав Наместников за 15.14 на площадке сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Нэшвилл» голы забили Микаэль Гранлунд (ассистенты Роман Йози и Ээли Толванен) и Эрик Хаула (ассистировали Райан Эллис и Люк Канин).

Для «Ред Уингз» эта победа стала четвёртой в последних 10 играх, у «Нэшвилла» это шестое поражение в последних 10 встречах.

Следующие матчи 28 февраля и 1 марта «Детройт» проведёт на выезде с «Чикаго Блэкхоукс», а «Нэшвилл» 27 и 28 февраля примет «Коламбус Блю Джекетс».