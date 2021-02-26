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«Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер»

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Чиассон, Ессе Пульюярви и Коннор Макдэвид. Эта победа стала для «Ойлерз» восьмой в последних 10 играх, для «Кэнакс» это поражение оказалось восьмым в последних 10 встречах.

Следующие матчи 28 февраля, 2 и 4 марта «Эдмонтон» проведёт дома с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Ванкувер» 2 и 3 марта на выезде сыграет с «Виннипег Джетс».

Также в рамках игрового дня прошли ещё девять матчей: «Баффало Сэйбрз» – «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ), «Нью-Йорк Айлендерс» – «Бостон Брюинз» (7:2), «Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз» (5:2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Каролина Харрикейнз» (3:1), «Коламбус Блю Джекетс» – «Чикаго Блэкхоукс» (0:2), «Флорида Пантерз» – «Даллас Старз» (3:2), «Оттава Сенаторз» – «Калгари Флэймз» (6:1), «Детройт Ред Уингз» – «Нэшвилл Предаторз» (5:2), «Виннипег Джетс» – «Монреаль Канадиенс» (6:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2021, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Чиассон (Ньюджент-Хопкинс, Бэрри) – 27:41' (5x4)   0:2 Пульюярви (Драйзайтль, Макдэвид) – 52:35' (5x5)   0:3 Макдэвид (Ямамото) – 59:37' (en)
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