Сэм Ганье стал девятым игроком в истории НХЛ, чьи хет-трики разделили минимум девять лет

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Гленденинг, Сэм Ганье (3) и Адам Эрни. Канадец Ганье оформил первый хет-трик в НХЛ с 3 февраля 2012 года. Ганье стал девятым игроком в истории НХЛ, чьи хет-трики в лиге разделили минимум девять лет.
Примечательно, что девять лет назад Сэм провёл один из самых невероятных матчей за всю историю НХЛ. Во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (8:4) выступавший на тот момент за «Эдмонтон Ойлерз» Ганье принял участие во всех голах своей команды. Ганье забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. С тех пор Сэм никогда не забивал больше двух голов за матч.
Рекорд по времени между хет-триками в НХЛ принадлежит Диту Клэпперу (11 лет 345 дней). В топ-9 также входят Вудди Думарт, Ги Карбонно, Джастин Уильямс, Джонни Буцик, Саку Койву, Бойд Деверо и Дик Дафф.
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