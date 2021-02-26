Ведущий центр «Локомотива» Антон Ландер не поможет команде в первом раунде плей-офф
«Локомотив» поместил в список травмированных нападающего Антона Ландера, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба. Шведский форвард пробудет в лазарете до 16 марта. Таким образом, ведущий центр «Локомотива» не поможет команде в первом раунде плей-офф, который продлится со 2 до 14 марта.
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 14 шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности "+10" и 20 минутах штрафного времени.
Ранее стало известно, что российский нападающий «железнодорожников» Егор Аверин пробудет в лазарете до 4 марта, тогда как его соотечественник Павел Кудрявцев выбыл из строя до 18 марта.
«Локомотив» поместил в список травмированных Павла Кудрявцева и Егора Аверина
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