Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Друен — о поражении: посмотрите на топ-6 «Виннипега». Один из лучших составов в НХЛ

Друен — о поражении: посмотрите на топ-6 «Виннипега». Один из лучших составов в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:6).

«Во втором периоде игроки «Виннипега» начали уже прилично напрягать нашу оборону. Мы давали сопернику слишком много свободы в средней зоне. Они раскатывались, переигрывали нас, прорывались к нашим воротам. В составе «Джетс» есть опытные хоккеисты. Посмотрите на их топ-6 – возможно, это один из лучших составов в лиге», – цитирует Друена официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли. Для Шайфли этот матч стал 11-м кряду с набранными очками в нынешнем сезоне. Марк вышел на второе место в истории «Виннипега»/«Атланты Трэшерз» по результативной серии в одном сезоне. Шайфли повторил достижение Уилера (2016, 2018) и Мариана Госсы (2007). Клубный рекорд принадлежит финскому форварду Патрику Лайне, который в 2018 году набирал очки в 15 матчах кряду.

Марк Шайфли повторил достижение Блейка Уилера и Мариана Госсы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021