Друен — о поражении: посмотрите на топ-6 «Виннипега». Один из лучших составов в НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:6).
«Во втором периоде игроки «Виннипега» начали уже прилично напрягать нашу оборону. Мы давали сопернику слишком много свободы в средней зоне. Они раскатывались, переигрывали нас, прорывались к нашим воротам. В составе «Джетс» есть опытные хоккеисты. Посмотрите на их топ-6 – возможно, это один из лучших составов в лиге», – цитирует Друена официальный сайт НХЛ в русской версии.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли. Для Шайфли этот матч стал 11-м кряду с набранными очками в нынешнем сезоне. Марк вышел на второе место в истории «Виннипега»/«Атланты Трэшерз» по результативной серии в одном сезоне. Шайфли повторил достижение Уилера (2016, 2018) и Мариана Госсы (2007). Клубный рекорд принадлежит финскому форварду Патрику Лайне, который в 2018 году набирал очки в 15 матчах кряду.
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