ИИХФ и ФХР подписали контракт на проведение МЧМ-2023

Международная федерация хоккея и Федерация хоккея России подписали контракт на проведение МЧМ-2023, сообщается на официальном сайте ФХР.

Решение конгресса Международной федерации хоккея о проведении молодёжного чемпионата мира 2023 года в России было окончательно закреплено 25 февраля подписанием контракта между ИИХФ и ФХР.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 по 6 января 2023 года. Подписанный ФХР и ИИХФ контракт предоставляет право проведения чемпионата, описывает права и обязанности сторон, а также содержит практическую информацию по организации и проведению турнира.



Ранее стороны подписали аналогичное соглашение о проведении чемпионата мира по хоккею в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.