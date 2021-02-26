ИИХФ и ФХР подписали контракт на проведение МЧМ-2023
Международная федерация хоккея и Федерация хоккея России подписали контракт на проведение МЧМ-2023, сообщается на официальном сайте ФХР.
Решение конгресса Международной федерации хоккея о проведении молодёжного чемпионата мира 2023 года в России было окончательно закреплено 25 февраля подписанием контракта между ИИХФ и ФХР.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 по 6 января 2023 года. Подписанный ФХР и ИИХФ контракт предоставляет право проведения чемпионата, описывает права и обязанности сторон, а также содержит практическую информацию по организации и проведению турнира.
Ранее стороны подписали аналогичное соглашение о проведении чемпионата мира по хоккею в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.
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