«Оттава» расторгла контракт с нападающим Филипом Хлапиком
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» расторг контракт с чешским нападающим Филипом Хлапиком, информирует официальный сайт канадской команды.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021
Решение о расторжении контракта было принято по взаимному соглашению сторон. 23-летний хоккеист получил статус неограниченно свободного агента.
Хлапик был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ—2015 под общим 48-м номером. Всего в НХЛ он провёл 57 матчей и набрал 11 (5+6) очков.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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