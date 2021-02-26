Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» расторгла контракт с нападающим Филипом Хлапиком

«Оттава» расторгла контракт с нападающим Филипом Хлапиком
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» расторг контракт с чешским нападающим Филипом Хлапиком, информирует официальный сайт канадской команды.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021

Решение о расторжении контракта было принято по взаимному соглашению сторон. 23-летний хоккеист получил статус неограниченно свободного агента.

Хлапик был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ—2015 под общим 48-м номером. Всего в НХЛ он провёл 57 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

«Оттава» победила «Калгари», Анисимов и Дадонов оформили по ассисту
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021