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Капризов забросил шикарную шайбу броском из-за ворот в матче с «Лос-Анджелесом»

Капризов забросил шикарную шайбу броском из-за ворот в матче с «Лос-Анджелесом»
Хоккей / НХЛ 0
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В Сент-Поле (США) в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Лос-Анджелес Кингз» на стадионе «Эксел Энерджи-центр». Идёт 1-й период, ведут хозяева льда – 3:0.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, подкараулив отскок от вратаря «Кингз» с дальнего расстояния, сумел обработать шайбу и прокатиться за воротами голкипера и, поймав его на перемещении, буквально завёл шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В текущем сезоне Капризов проводит 17-ю встречу, в которых он набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+7». Его результативная серия насчитывает уже 4 матча, в них ему удалось отметиться 7 (2+5) баллами за результативность.

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